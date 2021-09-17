ЕС исключил три страны из «черного списка» офшоров

Совет Европы исключил Сейшелы, Доминику и Ангилью из списка стран, не желающих сотрудничать с Европейским союзом в сфере налоговой отчетности.

Об этом сообщается в пресс-релизе Совета Европы, передает «Минфин».

В «черном списке» остаются девять юрисдикций: Американское Самоа, Фиджи, Гуам, Палау, Панама, Самоа, Тринидад и Тобаго, Виргинские острова США и Вануату.

Сейшелы, Доминика и Ангилья теперь включены в т. н. серый список (Приложение II) стран, которые пока не придерживаются всех международных налоговых стандартов, но взяли на себя обязательство внедрять принципы надлежащего налогового управления.

В «серый список» добавлены Коста-Рика, Гонконг, Малайзия, Северная Македония, Катар и Уругвай.

При этом из него исключены Австралия, Эсвантини и Мальдивы, которые провели все необходимые налоговые реформы.

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В приложении II осталась Турция, взявшая в феврале текущего года обязательство наладить автоматический обмен налоговой информацией со странами-членами ЕС, но пока не достигшими значительного прогресса.

Напомним, впервые Совет Европы составил «черный список» офшоров в декабре 2017 года, и в него входило 17 юрисдикций. Список пересмотрели в марте 2019 года, а после его начали пересматривать дважды в год.