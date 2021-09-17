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Tata представила яркий молодежный кроссовер за $7500 (фото)

Tata представила яркий молодежный кроссовер за $7500 (фото)

Опубликованы фото и характеристики Tata Punch 2022. Недорогой компактный кроссовер поступит в продажу с конца октября по цене от 7500 до 11 тыс. долларов.

Об этом сообщает издание Autocar.

Новая Tata Punch рассчитана на молодых покупателей, и ее создатели надеются, что она станет самой популярной моделью бренда. У кроссовера выразительный дизайн с “двухэтажной” оптикой и спрятанными ручками задней двери. При желании его можно персонализировать с помощью двухцветной окраски. Автомобиль получился достаточно компактным:

  • Длина — 3827 мм;
  • Ширина – 1742 мм;
  • Высота – 1615 мм;
  • Колесная база – 2445 мм.


Фото: Autocar

Объем багажника — 366 л. Отделка салона разбавлена яркими вставками. В более дорогих версиях предусмотрен цветной дисплей на панели приборов.


Фото: Autocar

Базовая комплектация Tata Punch включает кондиционер, электростеклоподъемники, 2 подушки безопасности и ABS. Среди опций есть климат-контроль, круиз-контроль, камера заднего вида, 7,0-дюймовый сенсорный дисплей и датчик дождя.

Изначально бюджетный кроссовер оснащают 1,2-литровым атмосферным бензиновым двигателем на 86 л. с. С ним разгон до 100 км/ч занимает 16,5 с. Позже появится более мощная турбированная версия этого мотора.


Фото: Autocar

Tata Punch 2022 предлагают с 5-ступенчатой механической и роботизированной КПП. Полный привод не доступен даже за доплату, но разработчики утверждают, что с клиренсом в 190 мм кроссовер способен преодолеть брод глубиной 37 см.

По материалам Фокус
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