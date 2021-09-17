По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (39,194 млн грн и 46,936 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (56 и 38), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,39−26,40 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 94 активные заявки по доллару на сумму 86,130 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
27,3600 — 100 000
26,7777 — 57 775
26,4500 — 20 000
26,3900 — 35 000
26,3800 — 35 000
26,3800 — 35 000
26,3800 — 50 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
26,3800 — 63 339
26,3800 — 57 777
26,3800 — 37 777
26,3800 — 23 000
26,3800 — 72 222
26,3800 — 49 000
26,3800 — 49 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 26,4155 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 26,4419 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киеве усилили карантин: в некоторые учреждения будут пускать только с сертификатомВчера, 17:03 - 3882 11
Средняя зарплата в Украине сейчас выше $500 долларов, 一 Шмыгаль5 ч. назад - 701 6
«Борьба за ресурсы уже началась»: в Bloomberg прогнозируют глобальный мировой кризисВчера, 11:34 - 6169 5
Еще один город Италии присоединился к распродаже домов за 1 евроВчера, 18:54 - 2581 4
Украинцы заняли первое место в мире по владению криптовалютойВчера, 06:12 - 5523 4
В Киеве усилили карантин: в некоторые учреждения будут пускать только с сертификатомВчера, 17:03 - 3882 11
Квартиры в новостройках стали еще дороже: цены на жилье в пригороде КиеваВчера, 13:02 - 3114
Новая почта запускает собственную авиакомпаниюВчера, 14:34 - 2991 1
Еще один город Италии присоединился к распродаже домов за 1 евроВчера, 18:54 - 2581 4
Данилишин прокомментировал ситуацию на валютном рынкеВчера, 19:03 - 2169
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 2356 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 619 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 1968 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1478 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1271 5