По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (39,194 млн грн и 46,936 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (56 и 38), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,39−26,40 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 94 активные заявки по доллару на сумму 86,130 млн грн.



За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:

27,3600 — 100 000

26,7777 — 57 775

26,4500 — 20 000

26,3900 — 35 000

26,3800 — 35 000

26,3800 — 35 000

26,3800 — 50 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:

26,3800 — 63 339

26,3800 — 57 777

26,3800 — 37 777

26,3800 — 23 000

26,3800 — 72 222

26,3800 — 49 000

26,3800 — 49 000

Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 26,4155 грн.

Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 26,4419 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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