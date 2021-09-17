Apple добавила новую функцию во флагманские наушники

Компания Apple выпустила обновление для своих флагманских беспроводных наушников, которое добавляет функцию поиска в AirPods Pro и AirPods Max. Совместимые модели AirPods получают новые функциональные возможности внутри приложения Find My, включая точное местоположение, новый пользовательский интерфейс поиска поблизости, режим пропажи и возможность получать уведомления.
Чтобы воспользоваться этими новыми функциями, сначала необходимо обновить свои AirPods до новой прошивки. Новая функция означает, что AirPods Pro и AirPods Max участвуют в сети Find My и отправляют непрерывные сообщения по каналу Bluetooth. Когда поблизости находятся другие устройства Apple, они могут обнаружить этот сигнал и сообщить о нем в сеть Find My, указав местоположение на карте владельца. Это похоже на то, как работают метки AirTags на большом расстоянии.
Находясь на близком расстоянии от AirPods, пользователи теперь могут получить визуальный индикатор их местоположения.
В режиме пропажи пользователи iPhone, потерявшие свои AirPods, теперь смогут оставить сообщение и контактный номер телефона. Если AirPods найдены кем-то другим и сопряжены с iOS-устройством, будет показано сообщение о потере, которое позволит вернуть аксессуар владельцу.
Новые функции совместимы только с AirPods Pro и AirPods Max. Стандартные AirPods не поддерживают эти функции, однако считается, что грядущие AirPods третьего поколения будут поддерживать её.
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