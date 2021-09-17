0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 19 0

Вышли смарт-часы TicWatch Pro X с двумя дисплеями

Вышли смарт-часы TicWatch Pro X с двумя дисплеями

Компания Mobvoi анонсировала умные наручные часы TicWatch Pro X с поддержкой технологии eSIM (встроенная SIM-карта). Гаджет способен функционировать в сотовых сетях четвёртого поколения 4G/LTE.

Новинка наделена двумя дисплеями. Это 1,39-дюймовая цветная панель AMOLED и экран FSTN LCD с небольшим энергопотреблением. При использовании только второго из названных дисплеев время автономной работы на одной подзарядке аккумулятора в режиме Essential Mode может достигать 45 дней. Время работы в режиме Smart Mode — до четырёх суток.


Фото: GSMArena

В качестве аппаратной платформы применяется процессор Qualcomm Snapdragon Wear 4100. Этот чип содержит четыре вычислительных ядра ARM Cortex A53 с тактовой частотой до 1,7 ГГц, а также графический ускоритель Adreno 504. Операционная система — Wear OS.

Часы несут на борту 1 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 8 Гбайт. Сертификация IP68 говорит о защите от влаги и пыли.

Гаджет способен отслеживать частоту сердечных сокращений и уровень содержания кислорода в крови. Доступны более 20 спортивных режимов, включая плавание, бег, футбол, баскетбол и ходьбу. Сейчас приобрести устройство можно по ориентировочной цене 310 долларов США.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.