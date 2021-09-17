Вышли смарт-часы TicWatch Pro X с двумя дисплеями

Компания Mobvoi анонсировала умные наручные часы TicWatch Pro X с поддержкой технологии eSIM (встроенная SIM-карта). Гаджет способен функционировать в сотовых сетях четвёртого поколения 4G/LTE.

Новинка наделена двумя дисплеями. Это 1,39-дюймовая цветная панель AMOLED и экран FSTN LCD с небольшим энергопотреблением. При использовании только второго из названных дисплеев время автономной работы на одной подзарядке аккумулятора в режиме Essential Mode может достигать 45 дней. Время работы в режиме Smart Mode — до четырёх суток.



Фото: GSMArena

В качестве аппаратной платформы применяется процессор Qualcomm Snapdragon Wear 4100. Этот чип содержит четыре вычислительных ядра ARM Cortex A53 с тактовой частотой до 1,7 ГГц, а также графический ускоритель Adreno 504. Операционная система — Wear OS.

Часы несут на борту 1 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 8 Гбайт. Сертификация IP68 говорит о защите от влаги и пыли.

Гаджет способен отслеживать частоту сердечных сокращений и уровень содержания кислорода в крови. Доступны более 20 спортивных режимов, включая плавание, бег, футбол, баскетбол и ходьбу. Сейчас приобрести устройство можно по ориентировочной цене 310 долларов США.