Вышли смарт-часы TicWatch Pro X с двумя дисплеями

Компания Mobvoi анонсировала умные наручные часы TicWatch Pro X с поддержкой технологии eSIM (встроенная SIM-карта). Гаджет способен функционировать в сотовых сетях четвёртого поколения 4G/LTE.
Новинка наделена двумя дисплеями. Это 1,39-дюймовая цветная панель AMOLED и экран FSTN LCD с небольшим энергопотреблением. При использовании только второго из названных дисплеев время автономной работы на одной подзарядке аккумулятора в режиме Essential Mode может достигать 45 дней. Время работы в режиме Smart Mode — до четырёх суток.
Фото: GSMArena
В качестве аппаратной платформы применяется процессор Qualcomm Snapdragon Wear 4100. Этот чип содержит четыре вычислительных ядра ARM Cortex A53 с тактовой частотой до 1,7 ГГц, а также графический ускоритель Adreno 504. Операционная система — Wear OS.
Часы несут на борту 1 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 8 Гбайт. Сертификация IP68 говорит о защите от влаги и пыли.
Гаджет способен отслеживать частоту сердечных сокращений и уровень содержания кислорода в крови. Доступны более 20 спортивных режимов, включая плавание, бег, футбол, баскетбол и ходьбу. Сейчас приобрести устройство можно по ориентировочной цене 310 долларов США.
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