Заробитчане нашли замену Польше

В Польше заявили о серьезной экономической угрозе: украинские заробитчане после официальной регистрации покидают страну и уезжают в Германию. И хоть получить разрешение на работу в этой стране куда сложнее, средняя зарплата там в несколько раз выше, пишет Обозреватель.
Еще в 2019-м около 79,2% всех видов на жительство, которое получали украинцы в ЕС, выдавала Польша, говорится в данных Евростата. Еще до 40% заробитчан в этой стране работают без вида на жительство или даже разрешения на работу.
Постепенно ситуация меняется. Украинцы жертвуют шансом легализоваться в Польше и ищут возможности устроиться в Германии, где одна из самых высоких в Европе зарплат. Второй вариант – официально наши граждане оформляются в Польше, но работать предпочитают на немцев.
“Мы можем говорить о тысячах украинцев, официально проживающих в Польше, но работающих в Германии, где нехватка рабочей силы также болезненна. Это серьезная угроза для Польши”, – возмутился в комментарии Bloomberg глава польского кадрового агентства Кшиштоф Инглот.
Каждый год количество официально зарегистрированных в Польше украинцев растет на 20% и уже превысило отметку в 1,2 млн человек. Пока украинцы ищут лучших условий работы в Польше, сами поляки предпочитают зарабатывать в Германии, Норвегии, Великобритании. Такая ситуация легко объясняется размером зарплат. Тогда как в Украине в среднем зарабатывают около 14 тыс. грн, в Польше можно претендовать на 41,7 тыс., а в Германии – более 131 тыс. грн.
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