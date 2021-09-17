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Заробитчане нашли замену Польше

Заробитчане нашли замену Польше

В Польше заявили о серьезной экономической угрозе: украинские заробитчане после официальной регистрации покидают страну и уезжают в Германию. И хоть получить разрешение на работу в этой стране куда сложнее, средняя зарплата там в несколько раз выше, пишет Обозреватель.

Еще в 2019-м около 79,2% всех видов на жительство, которое получали украинцы в ЕС, выдавала Польша, говорится в данных Евростата. Еще до 40% заробитчан в этой стране работают без вида на жительство или даже разрешения на работу.

Постепенно ситуация меняется. Украинцы жертвуют шансом легализоваться в Польше и ищут возможности устроиться в Германии, где одна из самых высоких в Европе зарплат. Второй вариант – официально наши граждане оформляются в Польше, но работать предпочитают на немцев.

“Мы можем говорить о тысячах украинцев, официально проживающих в Польше, но работающих в Германии, где нехватка рабочей силы также болезненна. Это серьезная угроза для Польши”, – возмутился в комментарии Bloomberg глава польского кадрового агентства Кшиштоф Инглот.

Каждый год количество официально зарегистрированных в Польше украинцев растет на 20% и уже превысило отметку в 1,2 млн человек. Пока украинцы ищут лучших условий работы в Польше, сами поляки предпочитают зарабатывать в Германии, Норвегии, Великобритании. Такая ситуация легко объясняется размером зарплат. Тогда как в Украине в среднем зарабатывают около 14 тыс. грн, в Польше можно претендовать на 41,7 тыс., а в Германии – более 131 тыс. грн.

Довідка Finance.ua:

  • Средняя зарплата в Украине сейчас выше $500 долларов, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. «Средняя зарплата в Украине сейчас уже выше $ 500. Это абсолютный рекорд для нашего государства. Для тех же врачей мы в следующем году среднюю зарплату сделаем на уровне $ 800-900, а минимальную — на уровне $ 700», — подчеркнул он.
  • по данным госстата, средняя зарплата в августе 2021 составила 13 997 грн. Это на 348 грн меньше по сравнению с июлем (14 345 грн);

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По материалам Обозреватель
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