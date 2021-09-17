В «Дії» объяснили проблемы с регистрацией строительной документации

Массовых проблем с подачей заявлений по строительному направлению через портал «Дія» нет. Об этом UBR.ua сообщили в Минцифры. В ведомстве нас заверили, что при наличии всех нужных данных пользователи могут получить все услуги, представленные на сайте.
Напомним, ранее заявители жаловались на проблемы с подачей строительной документации онлайн. Они неделями не могли зарегистрировать нужные данные. Сбои в системе могут повториться.
В данном случае приложение выступает посредником между пользователями строительных услуг и другими госорганами. «Дія» получает документацию, проверяет ее в реестрах и передает органам градостроительства и архитектуры или Госархстройконтроля для дальнейшего получения услуг в сфере строительства.
«В случае возникновения технических проблем у конкретных пользователей на портале работает служба поддержки, которая отвечает на все вопросы граждан, касающиеся подачи заявлений», — говорят в Минцифры.
При этом в ведомстве отмечают, что задержки в середине сентября могли быть связаны с ликвидацией Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) и созданием нового органа в сфере градостроительства и архитектуры — ГИАМ. Сейчас работники новой структуры уже подключены к Единой электронной системе в сфере строительства.
«В связи с передачей функций от Госархстройконтроля в ГИАМ услуги временно были недоступны с 10 по 16 сентября. Других органов Госархстройконтроля это ограничение не касалось, и в это время услуги 101 децентрализованного органа были доступны пользователям круглосуточно», — говорят в Минцифры.
Одновременно с этим, после ликвидации ГАСИ и начала работы ГИАМ, с 16 сентября Центры предоставления админуслуг (ЦПАУ) отправляли документы в бумажной форме в адрес ГИАМ. А с октября ЦПАУ дали доступ к Единой системе в сфере строительства, и они направляют в органы госархстройконтроля полученные от заказчиков документы исключительно онлайн.
«Дія» только получает информацию от заявителей, формирует заявку и передает в соответствующие органы. Поэтому, подчеркивают в Минцифры, проволочки на портале чаще всего вызваны задержками с выдачей документов органами градостроительства и архитектуры и органами госархстройконтроля.
Для устранения задержек регистрации документов в начале сентября были рассмотрены заявки в порядке очередности их поступления. Это существенно уменьшило сроки рассмотрения, уверяют в ведомстве.
Всего с 13 сентября, согласно предоставленным данным, через портал «Дія» подали 439 заявок на выдачу декларации о готовности объекта к эксплуатации на основании строительного паспорта.
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