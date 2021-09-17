Законопроект об изменениях в Налоговый кодекс рассмотрят по особой процедуре

Парламент принял решение о применении особой процедуры рассмотрения законопроекта №5600.

Документ касается внесения изменений в Налоговый кодекс по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений.

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По спецпроцедуре законопроект будут рассматривать во втором чтении. Такое решение нардепы приняли во время заседания 5 октября.

Такая процедура позволяет сократить время рассмотрения поправок в зале. Согласно Регламенту ВР, фракции смогут настаивать на 5 правках, отдельные депутаты – на одной.

Речь идет о совершенствовании некоторых положений Налогового кодекса в той части, которая касается:

общих вопросов администрирования налогов,

налогов на прибыль предприятий,

доходов физических лиц,

добавленной стоимости,

акцизного и экологического налогов,

рентной платы,

платы за землю,

условий пребывания на упрощенной системе налогообложения.

Отметим, что в первом чтении законопроект №5600 приняли еще в июле 2021 года. Ко второму чтению в него внесли более 11 тысяч правок.