0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 200 0

Президент ввел в действие новые санкции СНБО против 4 компаний

Президент ввел в действие новые санкции СНБО против 4 компаний

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 5 октября о применении санкций против 3 российских компаний и компании из Сингапура.

Об этом говорится в указе президента № 497/2021.

Контроль за выполнением решения СНБО, которое вводится в действие этим указом, Зеленский возложил на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Согласно приложениям к решению СНБО, санкции накладываются на российские ООО «Завод судовой светотехники „Маяк“», ПАО «Амурский судостроительный завод», Федеральное казенное предприятие РФ «Казанский государственный казенный пороховой завод», а также — на сингапурскую Zasshid PTE. LTD.

Против российский компаний ввели санкции на 3 года, против сингапурской — на 10.

Против российских компаний применяется полный пакет санкций, который предусматривает блокировку активов, прекращение торговых операций, прекращение или ограничение транзита через территории Украины, запрет на вывод капитала за пределы Украины, аннулирование всех разрешительных лицензий и т. д.

К сингапурской компании не применяется запрет на вход невоенных и военных судов в территориальные воды Украины.

Также СНБО вносит изменения в свои предыдущие решения: 14 мая (введено в действие указом президента 21 мая 2021 года) и от 18 июня (введено в действие указом президента 24 июня 2021 года).

В частности, сократили список санкций, введенных в июне против украинского ЧАО «Морской регистр судоходства Украины»: разблокированы активы компании и сняты ограничения на проведение торговых операций.

Зато против российского АО «Центр судоремонта «Звездочка» список санкций, введенных тем же решением, расширили — теперь против компании применен весь возможный спектр экономических ограничений.

Более жесткие ограничения также ввели против АО «Прибалтийский судостроительный завод „Янтарь“» — санкции расширяются до максимально возможных.

В документах отмечается, что все санкции и изменения в санкционные списки вносятся на основании представления СБУ, информацию об этом украинские дипломаты должны сообщить зарубежным партнерам, в частности ЕС и США для того, чтобы поднять вопрос о возможности применения ими аналогичных ограничительных мер.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.