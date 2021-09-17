Украина заинтересована продлить программу МВФ на полгода, - Марченко

Министерство финансов заинтересовано в том, чтобы продлить программу с МВФ еще на полгода. Сейчас продолжаются соответствующие дискуссии с фондом.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр финансов Сергей Марченко.
Министр подтвердил, что украинская сторона, как и анонсировали в НБУ, инициировала расширение и продление программы.
«Решение должен принимать Фонд. Мы заинтересованы в том, чтобы продлить программу на полгода. Мы заложили в проект госбюджета средства от МВФ на следующий год, и мы бы хотели выполнить всю программу и получить по ней все транши», — сказал министр.
Что же касается ближайшего пересмотра программы по итогом работы миссии МВФ, Марченко не смог уточнить сроки и вынесение украинского вопроса на заседание совета директоров Фонда.
«У нас достаточно продуктивные дискуссии в рамках миссии. Пока я не готов комментировать. Я бы хотел, чтобы миссия имела логическое завершение, чтобы мы достигли staff level agreement», — отметил он.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киеве усилили карантин: в некоторые учреждения будут пускать только с сертификатомВчера, 17:03 - 3626 11
«Борьба за ресурсы уже началась»: в Bloomberg прогнозируют глобальный мировой кризисВчера, 11:34 - 5874 5
Еще один город Италии присоединился к распродаже домов за 1 евроВчера, 18:54 - 2246 4
Украинцы заняли первое место в мире по владению криптовалютойВчера, 06:12 - 5247 4
Средняя зарплата в Украине сейчас выше $500 долларов, 一 Шмыгаль3 ч. назад - 505 3
«Борьба за ресурсы уже началась»: в Bloomberg прогнозируют глобальный мировой кризисВчера, 11:34 - 5874 5
В Киеве усилили карантин: в некоторые учреждения будут пускать только с сертификатомВчера, 17:03 - 3626 11
Квартиры в новостройках стали еще дороже: цены на жилье в пригороде КиеваВчера, 13:02 - 3051
Новая почта запускает собственную авиакомпаниюВчера, 14:34 - 2920 1
Межбанк: почему пора покупать валютуВчера, 11:03 - 2587
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 2348 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 614 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 1962 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1470 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1266 5