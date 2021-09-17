Украина заинтересована продлить программу МВФ на полгода, - Марченко

Министерство финансов заинтересовано в том, чтобы продлить программу с МВФ еще на полгода. Сейчас продолжаются соответствующие дискуссии с фондом.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр финансов Сергей Марченко.

Министр подтвердил, что украинская сторона, как и анонсировали в НБУ, инициировала расширение и продление программы.

«Решение должен принимать Фонд. Мы заинтересованы в том, чтобы продлить программу на полгода. Мы заложили в проект госбюджета средства от МВФ на следующий год, и мы бы хотели выполнить всю программу и получить по ней все транши», — сказал министр.

Что же касается ближайшего пересмотра программы по итогом работы миссии МВФ, Марченко не смог уточнить сроки и вынесение украинского вопроса на заседание совета директоров Фонда.

«У нас достаточно продуктивные дискуссии в рамках миссии. Пока я не готов комментировать. Я бы хотел, чтобы миссия имела логическое завершение, чтобы мы достигли staff level agreement», — отметил он.

Справка Finance.ua:

НБУ считает целесообразным продолжение программы сотрудничества с МВФ на 6−9 месяцев, но о возможности объединения траншей переговоры пока не проводятся;