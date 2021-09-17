НБУ обновил рейтинг доходности банков: сколько заработали с начала года

Платежеспособные банки Украины за январь-август 2021 года получили 45,592 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по доходности возглавляет государственный ПриватБанк, заработавший 18,502 млрд гривен.

Об этом говорят данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, на втором месте Сбербанк – 3,361 млрд гривен, на третьем банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк 3,231 млрд гривен.

Далее идут частный ПУМБ – 2 651 млрд гривен и банк иностранным капиталом Альфа-Банк – 2,328 млрд гривен.

По данным НБУ, 64 из 71 банка получили прибыль на сумму 45,854 млрд гривен, а 7 банков показали убытки на 262 млн гривен.

Справка Finance.ua:

Нацбанк получил обращение от коммерческих банков с предложениями разрешить выпускать криптовалютные карты, однако считает операции с ними рискованными;

украинское правительство собирается выставить на продажу «ПриватБанк». При этом глава НБУ заверил вкладчиков и клиентов банка, что конкретно для них ничего не изменится даже после продажи Привата;