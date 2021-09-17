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Tinder выпускает виртуальную валюту

Tinder выпускает виртуальную валюту

Tinder выпускает виртуальную валюту, чтобы побудить пользователей проводить больше времени в приложении и тратить в нем реальные деньги, пишет Bloomberg.

В чем суть? Поначалу доступные пока только в Австралии «монеты» можно получить, если пользователи поддерживают активность на платформе или обновляют свои профили. Их также можно купить за обычные деньги.

Затем монеты можно использовать для расширения профиля пользователя, приобретая привилегии, такие как Супер Лайки или Бонусы, которые могут увеличить шансы найти хорошую пару.

Приложения для знакомств обычно работают по модели freemium, предоставляя базовые услуги бесплатно и зарабатывая деньги, когда пользователи покупают подписку или платят за дополнительные функции, такие как раскрытие людей, которые проявили взаимный интерес друг к другу, и применение более детализированных фильтров для сужения круга знакомств.

Валюта в приложении, которая будет доступна позже в этом месяце, является частью усилий Tinder по созданию более богатого опыта для людей онлайн, выходящего за рамки традиционного метода «проведите пальцем вправо» для поиска партнера.

Компания Tinder, принадлежащая Match Group Inc., ожидает, что виртуальная валюта предоставит больше возможностей для заработка. Финансовый директор Гэри Свидлер заявил во время отчета о доходах компании за второй квартал, что «склонность пользователей Tinder к оплате значительно улучшилась».

Компания ожидает, что монеты «будут играть важную роль по мере развития опыта Tinder и станут популярными, потому что виртуальная валюта полезна в контексте дарения цифровых товаров», – сказал Свидлер в заявлении для Bloomberg.

Виртуальная валюта будет «особенно хорошо принята пользователями в Азии, которые меньше привыкли к продуктам подписки», – утверждает Свидлер.

Tinder протестировал валютную функцию на небольших рынках во втором квартале и был воодушевлен результатами, сказал генеральный директор Match Group Шар Дубей во время отчета компании о доходах за второй квартал в августе.

Tinder сначала запускает виртуальную валюту в Австралии, потому что это рынок, который представляет глобальную базу пользователей приложения.

Отметим, акции Match Group выросли примерно на 5% в этом году по сравнению с ростом индекса S&P 500 на 16%.

По материалам Finance.UA
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