В ноябре откроют движение на обновленном участке Большой окружной – Кличко

До конца ноября этого года откроют движение на обновленном участке Большой окружной от Одесской площади до улицы Ватутина.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время проверки работ по капитальному ремонту объекта, передает пресс-служба КГГА.

«Город продолжает обновлять Большую окружную дорогу. Сегодня активные работы продолжаются на участке от Одесской площади до улицы Ватутина. Это один из участков, который столица недавно получила на свой баланс от области. На чем город настаивал давно, чтобы иметь возможность начать ремонт. Ведь десятилетиями там только „латали“ ямы. Последний раз дорогу капитально ремонтировали 46 лет назад. Теперь эта часть „уставшей“ дороги фактически отстраивается заново. А это — почти три километра шестиполосной магистрали», — подчеркнул Кличко.



Фото: КГГА

Сейчас там укладывают нижние слои асфальта. Также уже установили светофоры и 105 опор для современной системы наружного освещения. Обустроят и новые тротуары, велодорожки, осуществят благоустройство прилегающей территории.

Капитальный ремонт включает и установку барьерного ограждения и 8 современных павильонов ожидания на остановках общественного транспорта. Полностью завершить этот объект город планирует в следующем году.



Фото: КГГА

Кроме того, в рамках капитально ремонта Окружной дороги начали капремонт улицы Лятошинского. На ней обустроят велополосы, зоны для парковки автомобильного транспорта, установят новую сеть наружного освещения.

Параллельно продолжается средний ремонт другого участка Окружной дороги. Дорожники работают на участке от Столичного шоссе до разворота вблизи АЗС «Окко».

«Хочу отметить, что дорожно-строительный сезон в этом году выдался активным. На более чем 40-ка объектах уже завершены ремонтные работы. И еще более 20 объектов мы планируем завершить в этом году», — отметил Кличко.

Он также напомнил, что в этом году город планирует открыть движение по вновь построенному участку Большой окружной до улицы Богатырской и достроить там транспортную развязку.