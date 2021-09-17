Александр Громыко: запуск БЭБ. Чего ждать бизнесу?

Меньше чем через два месяца в Украине должно заработать Бюро экономической безопасности.

Новый орган возьмет на себя функции расследования экономических преступлений, которые до того были рассредоточены по разным структурам. Бизнес ожидает старт работы БЭБ со сдержанным оптимизмом.

Украинский совет бизнеса с самого начала поддерживал идею создания нового единого аналитического органа для борьбы с экономической преступностью, который бы заменил экономические департаменты в нескольких структурах.

Члены УСБ присоединились к работе над созданием и усовершенствованием Бюро. Мы добивались, чтобы в законе о создании БЭБ были защищены и интересы бизнеса, и самих сотрудников Бюро. В частности, чтобы они избирались на прозрачных конкурсах, чтобы им были обеспечены высокие конкурентные зарплаты и тому подобное.

Недавно представители украинского Совета бизнеса имели встречу с директором Бюро экономической безопасности Вадимом Мельником. Нам было важно услышать от главы органа, как БЭБ будет взаимодействовать с бизнесом, на каких принципах будет строиться его работа и тому подобное.

Например, каким образом вновь созданная структура сможет решать проблему неравенства между легальными предпринимателями и теми, кто пытается «оптимизировать» налоги.

Ведь это создает проблемы белому бизнесу, искажает конкуренцию и ухудшает инвестиционный климат. И легальный бизнес очень надеется на помощь вновь созданного Бюро.

Мельник заверил, что прежде всего Бюро будет проводить аналитическую работу с целью выявления тех, кто работает по черным схемам и создает неравные условия с другими предпринимателями.

Что важно: работа будет вестись сверху донизу, то есть сначала специалисты БЭБ будут определять чиновников, благодаря которым коррупционная схема была реализована, и уже потом проверять отдельные предприятия на причастность к этим нарушениям.

Во время встречи затронули еще один вопрос, который беспокоит многих предпринимателей – кадровое наполнение нового органа.

Есть обоснованные опасения, что в БЭБ могут перейти бывшие налоговые полицейские, в том числе те, которые годами «кошмарили» бизнес, необоснованно вмешиваясь в его работу.

Бизнес надеется, что количество кадров из текущих нереформированных правоохранительных и проверяющих органов, которые смогут попасть на работу в БЭБ, будет минимальным. Особенно тех, кто проявил себя не самым лучшим образом на своем месте работы.

По словам Вадима Мельника, сформированы четкие требования относительно аналитиков, детективов-аналитиков и IT-специалистов, которые будут работать в Бюро. Для того чтобы действительно привлекать к работе лучших специалистов, им предложат достойный уровень зарплат.

Кроме того, директор БЭБ поддержал предложение создать секторальные группы из разных отраслей бизнеса для более четкого взаимодействия между предпринимателями и сотрудниками Бюро.

В рамках этого взаимодействия представители бизнеса могли бы предоставлять необходимую информацию об имеющихся коррупционных схемах в различных отраслях предпринимательства, а специалисты БЭБ – анализировать их и принимать в работу.

Глава Бюро несколько раз подчеркнул, что создание нового органа – это не просто смена вывески. Это настоящая смена философии работы органов-контроллеров, направленная не на запугивание или шантаж предпринимателей, а на улучшение условий ведения бизнеса и создание новой системы взаимодействия между властью и бизнес-средой.

Надеюсь, что благодаря усилению аналитической функции Бюро экономической безопасности станет эффективным механизмом превенции экономических правонарушений.

Это позволит ускорить детенизацию бизнеса, снизить риски ведения предпринимательской деятельности и, что не менее важно, минимизировать вмешательство в деятельность законопослушного бизнеса.

Пока одним из самых больших препятствий для предпринимателей является чрезмерное и часто безосновательное «любопытство» налоговых органов.

И в любом случае эффективная работа Бюро невозможна без постоянного диалога с бизнесом.

Александр Громыко, президент Украинской ассоциации производителей, член Наблюдательного Совета УСБ