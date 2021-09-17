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В «Укртрансбезопасности» стартует перезагрузка: летом на дороги выйдут новые инспекторы

В «Укртрансбезопасности» стартует перезагрузка: летом на дороги выйдут новые инспекторы

Во время круглого стола Министерство инфраструктуры Украины презентовало планы системных изменений Госслужбы безопасности на транспорте («Укртрансбезопасности»). В частности, министерство анонсировало появление новых инспекторов на украинских дорогах уже летом 2022 года.

По словам заместителя министра инфраструктуры Мустафы Найема, работа «Укртрансбезопасности» в последние годы показала, как довольно быстро через кадровый голод, нехватку финансирования и политической воли может уничтожаться изнутри один из ключевых государственных институтов в сфере перевозок.

«Задачи, которые стоят перед нашей командой на ближайшие полгода, достаточно четкие: максимальная автоматизация государственных сервисов, новая кадровая политика и тесная работа с нашими международными партнерами. Мы не придумываем собственных путей и не экспериментируем. Есть опыт развитых стран, конкретные решения и инициативы, которые уже продемонстрировали свою эффективность. Именно их мы и внедряем в Украине», — рассказал Мустафа Найем.

Кадровые изменения — ключевые в вопросе реорганизации работы службы. Кроме набора новой команды штат инспекторов планируют увеличить почти вдвое.

Для новых инспекторов будут созданы максимально комфортные условия. В частности, и в вопросе заработной платы, которая должна быть не ниже 15 тыс. грн.

Кроме этого, планируется масштабная цифровизация работы «Укртрансбезопасности», которая минимизирует человеческий фактор в принятии решений и снизит коррупционные риски.

«В конце лета был запущен новый кабинет перевозчика ШЛЯХ, в котором уже реализована система заказа и учета разрешений на международные грузоперевозки. Уже до конца этого года планируется начать разработку и внедрение целого ряда программных компонентов, которые необходимы для выполнения функций «Укртрансбезопасности», — говорится в сообщении.

Также к реорганизации службы Мининфраструктуры планирует привлекать международных партнеров. Сейчас Мининфраструктуры совместно с ГСБТ, Командой поддержки реформ при Мининфраструктуры и «Укравтодором» нарабатывает перечень конкретных предложений для дальнейшего сотрудничества с международными партнерами.

По материалам Дело
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