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На Одесской таможне раскрыли схему получения взяток за растаможку автомобилей

На Одесской таможне раскрыли схему получения взяток за растаможку автомобилей

Правоохранители раскрыли схему получения взяток на Одесской таможне за растаможку автомобилей.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, исполняющий обязанности начальника таможенного поста вместе с другими сотрудниками организовал схему получения взяток за быстрое растаможивание автомобилей. За свои услуги они установили «таксу» от 30 до 50 долларов в зависимости от объемов и вида транспортных средств.

В случае отказа владельца автомобиля «оплатить услуги» таможенники создавали искусственные препятствия. В частности, они применяли дополнительные меры контроля и безосновательно отказывали в регистрации деклараций на транспортные средства.

Исполняющего обязанности начальника таможенного поста задержали с поличным — в момент получения очередной части взятки от представителя юридического лица за беспрепятственное оформление транспортных средств, ввезенных на территорию Украины.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Правоохранители устанавливают всех причастных к схеме получения взяток.

По материалам РБК-Украина
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