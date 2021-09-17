0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 53 0

Google прекратила поддержку своего поисковика в браузере Internet Explorer

Google прекратила поддержку своего поисковика в браузере Internet Explorer

Компания Microsoft уже давно переключила своё внимание с архаичного браузера Internet Explorer на куда более современный и продвинутый Edge, особенно после перевода последнего на движок Chromium. Google прекратила поддержку своего поискового сервиса для данного браузера.

Стоит вспомнить, что последнюю версию Internet Explorer выпустили в 2013 году с Windows 8.1. Только в 2021 году Google приняла решение об окончании поддержки. Теперь в поиске будет демонстрироваться лишь базовая информация. Сервис не прекращает работать с браузером полностью, но пользователь поиска будет получать доступ только к самым основным функциям.

По данным программиста Google Мэлта Убла (Malte Ubl), в компании провели внутреннюю оценку и пришли к выводу, что старый браузер просто не стоит того, чтобы тратить на его поддержку ресурсы компании.

Полностью прекратить поддержку браузера сама Microsoft намерена 15 июня 2022 года, когда соответствующее программное обеспечение будет удалено из всех пользовательских версий Windows 10. Пока ОС комплектуется им как решение для устаревших веб-сайтов, но с появлением в Edge возможности автоматического просмотра сайтов в режиме IE необходимость в старом варианте фактически отпала полностью.

Windows 11 выйдет без Internet Explorer по умолчанию, будет установлен только Microsoft Edge. Кроме того, уже сейчас использование Internet Explorer для сёрфинга по современным сайтам не только неудобно, но и просто небезопасно.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.