Google прекратила поддержку своего поисковика в браузере Internet Explorer

Компания Microsoft уже давно переключила своё внимание с архаичного браузера Internet Explorer на куда более современный и продвинутый Edge, особенно после перевода последнего на движок Chromium. Google прекратила поддержку своего поискового сервиса для данного браузера.
Стоит вспомнить, что последнюю версию Internet Explorer выпустили в 2013 году с Windows 8.1. Только в 2021 году Google приняла решение об окончании поддержки. Теперь в поиске будет демонстрироваться лишь базовая информация. Сервис не прекращает работать с браузером полностью, но пользователь поиска будет получать доступ только к самым основным функциям.
По данным программиста Google Мэлта Убла (Malte Ubl), в компании провели внутреннюю оценку и пришли к выводу, что старый браузер просто не стоит того, чтобы тратить на его поддержку ресурсы компании.
Полностью прекратить поддержку браузера сама Microsoft намерена 15 июня 2022 года, когда соответствующее программное обеспечение будет удалено из всех пользовательских версий Windows 10. Пока ОС комплектуется им как решение для устаревших веб-сайтов, но с появлением в Edge возможности автоматического просмотра сайтов в режиме IE необходимость в старом варианте фактически отпала полностью.
Windows 11 выйдет без Internet Explorer по умолчанию, будет установлен только Microsoft Edge. Кроме того, уже сейчас использование Internet Explorer для сёрфинга по современным сайтам не только неудобно, но и просто небезопасно.
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