Lenovo готовит смартфон с жидкостным охлаждением

Наряду с портативной игровой консолью Legion Play на сайте Lenovo MWC засветился концепт фирменного смартфона. Основная особенность необычного устройства под названием Lenovo Legion Phone Duel H20 Edition заключается в его системе жидкостного охлаждения.

Она представляет собой достаточно громоздкую конструкцию в прозрачном корпусе, которая прикрепляется к тыльной стороне смартфона. В описании смартфона Lenovo заявила, что Legion Phone Duel H2O Edition — это новая модификация Legion Duel 2.



Изображение: 4pda.to

Также компания добавила, что система жидкостного охлаждения в грядущем устройстве — «отличное дополнение» к уже реализованной системе отвода тепла Twin Turbo-Fan, дебютировавшей на Legion Duel 2.

Lenovo планирует оснастить следующее поколение игрового смартфона новейшим производительным процессором в сочетании с 18 ГБ оперативной памяти и накопителем объёмом 1 ТБ.

По словам компании, продукт находится на стадии разработки, а значит, опубликованный дизайн ещё не окончательный.