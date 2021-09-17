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Каждый второй блок государственной «Центрэнерго» остановлен из-за нехватки угля, - «Укрэнерго»

Каждый второй блок государственной «Центрэнерго» остановлен из-за нехватки угля, - «Укрэнерго»

12 из 23 энергоблоков государственной генерирующей компании «Центрэнерго» по состоянию на 11 часов 5 октября не работали из-за отсутствия топлива — угля и природного газа.

Об этом свидетельствуют данные системного оператора НЭК «Укрэнерго».

Все ТЭС госкомпании работают минимальным составом оборудования.

По состоянию на 12:00 в работе находилось 3 энергоблока ТЭС компании, общей мощностью 408 МВт.

На Трипольский ТЭС (Киевская обл.) работал лишь блок № 3 и несет нагрузку 93 МВт.

На Змиевской (Харьковская область) и Углегорской станциях (Донецкая обл.) работало по одному боку с нагрузкой 124 и 191 МВт. По данным Министерства энергетики, антрацитового угля на Трипольской и Змиевской ТЭС осталось на 7 дней работы.

Суммарно на этих станциях по состоянию на 4 октября находилось 31 тыс. тонн. Запас газового угля на ТЭС компании составляет 41,5 тыс. тонн, чего хватит на 5−11 дней в зависимости от станции.

По материалам РБК-Украина
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