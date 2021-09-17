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Средняя зарплата в Украине сейчас выше $500 долларов, 一 Шмыгаль

Средняя зарплата в Украине сейчас выше $500 долларов, &#19968; Шмыгаль

В последнее время тренд относительно выезда украинцев на заработки за границу начинает меняться. Свою роль здесь сыграли и пандемия, и рост спроса на квалифицированную рабочую силу в Украине, и отдельные экономические и социальные программы, которые стимулируют людей возвращаться.

Об этом в интервью Lb.ua заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Средняя зарплата в Украине сейчас уже выше $ 500. Это абсолютный рекорд для нашего государства. Для тех же врачей мы в следующем году среднюю зарплату сделаем на уровне $ 800−900, а минимальную — на уровне $ 700», — подчеркнул он.

Премьер добавил, что люди едут за границу не только из-за зарплат, но и из-за медицины, инфраструктуры, безопасности и перспектив для детей.

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«Все эти вещи среди приоритетных реформ команды Президента. И люди это замечают. Социологи фиксируют, что 80−90% граждан видят положительные результаты „Большой стройки“. Учитывая то, что мы этот проект масштабируем на разные отрасли, то это точно станет позитивным сигналом для многих наших соотечественников о том, что ситуация меняется, и это должно стимулировать людей жить и работать в Украине», &#19 968; сказал Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

  • еще в июне этого года средняя зарплата украинцев впервые в истории превысила 500 долларов — тогда она составила 14 313 грн (или $ 525);
  • в июле средняя зарплата украинцев обновила очередной максимум в истории — 14 345 грн или 527 долларов (средний курс НБУ в июле составил 27,21 грн за доллар);
  • по данным госстата, средняя зарплата в августе 2021 составила 13 997 грн. Это на 348 грн меньше по сравнению с июлем (14 345 грн);
  • украинский премьер-министр прогнозирует, что в конце 2022 года средняя зарплата в Украине превысит 17,5 тыс. грн.
По материалам legalhub.online
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