Средняя зарплата в Украине сейчас выше $500 долларов, 一 Шмыгаль

В последнее время тренд относительно выезда украинцев на заработки за границу начинает меняться. Свою роль здесь сыграли и пандемия, и рост спроса на квалифицированную рабочую силу в Украине, и отдельные экономические и социальные программы, которые стимулируют людей возвращаться.
Об этом в интервью Lb.ua заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Средняя зарплата в Украине сейчас уже выше $ 500. Это абсолютный рекорд для нашего государства. Для тех же врачей мы в следующем году среднюю зарплату сделаем на уровне $ 800−900, а минимальную — на уровне $ 700», — подчеркнул он.
Премьер добавил, что люди едут за границу не только из-за зарплат, но и из-за медицины, инфраструктуры, безопасности и перспектив для детей.
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«Все эти вещи среди приоритетных реформ команды Президента. И люди это замечают. Социологи фиксируют, что 80−90% граждан видят положительные результаты „Большой стройки“. Учитывая то, что мы этот проект масштабируем на разные отрасли, то это точно станет позитивным сигналом для многих наших соотечественников о том, что ситуация меняется, и это должно стимулировать людей жить и работать в Украине»,  968; сказал Шмыгаль.
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