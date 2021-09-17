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В Porsche готовятся к созданию электрического Cayman

В Porsche готовятся к созданию электрического Cayman

Инженеры компании заявили, что ни одна из нынешних платформ Volkswagen Group не подходит для чего-то вроде Boxster или Cayman, поэтому необходимо создание новой.

«Когда мы электрифицируем модель, мы не будем переносить платформу для двигателя внутреннего сгорания, потому что есть очень много компромиссов. Когда мы смотрим на будущие спортивные автомобили, мы бы разработали собственную платформу, но связанную с некоторыми модулями, которые поступают от других автомобилей. Но платформа будет уникальной», — подтвердил глава компании Оливер Блюм в интервью.

Создание гипотетического спортивного электромобиля — будь то Boxster, Cayman или что-то еще — с помощью специальной платформы, даст инженерам свободу перемещать аккумуляторную батарею, которая является самой тяжелой частью электромобиля, между водителем и задним мостом. Это необычно, потому что в большинстве электромобилей она расположена под пассажирским салоном, но именно там находится и мотор.

Размещение батареи позади водителя, а не под ним, помогло бы Porsche снизить посадку.

«С сегодняшней технологией аккумуляторных элементов батарея является самой большой и самой тяжелой частью автомобиля — и это может быть верно в течение следующего десятилетия — поэтому мы разработали то, что мы называем конструкцией аккумуляторной батареи с электронным сердечником. С точки зрения гравитации, это более или менее похоже на конструкцию среднего двигателя», — пояснил Майкл Штайнер, глава отдела исследований и разработок Porsche.

Оба руководителя явно исключили возможность создания электромобиля на платформе, рассчитанной на ДВС.

«Всегда есть определенный компромисс по весу, упаковке и другим размерам с мультиэнергетическими платформами», — подчеркнул Штайнер. Хотя это дорогой путь, Штайнер добавил, что Porsche может поделиться своей платформой для спортивных автомобилей с дочерними компаниями, включая Audi и Lamborghini.

Если слухи верны, вдохновленные Mission R электрические 718 Boxster и 718 Cayman могут появиться в выставочных залах к 2025 году. Звучит как далекое будущее, но уже сейчас компании показывают модели 2023 года.

По материалам НВ
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