Межбанк: почему пора покупать валюту

Вчера доллар продолжил дешеветь на межбанке и снова тестировал психологический порог в 26,50 гривен. Избыток предложения валюты ощущается сейчас почти каждый день и вторник не будет исключением.

«На выручку» продавцам валюты в ближайшее время придут «дочки» иностранных компаний, так как пришло время репатриации дивидендов. И единственное, что их останавливает — это жадность. Они ждут минимальных котировок и если в силу разных причин на торгах во вторник курс перестанет проседать — «дочки» выйдут на рынок с покупкой, что только усилит рост котировок. Пока же они предпочитали либо выжидать «дна» по курсу, либо покупать незначительными объемами, чтобы не провоцировать спекулянтов на вздергивание котировок.

В пользу гривны играет три фактора:

1) угроза усиления карантина до красного уровня из-за роста заболеваемости коронавирусом, что снижает покупки импортеров товаров ширпотреба;

ОВГЗ

2) сегодняшний аукцион Минфина Украины по размещению, а чиновники начали постепенно повышать по ним доходность и нерезиденты вновь все активнее заходят в эти бумаги; 3) низкие корсчета банков — дефицит гривны не позволяет им активно работать по валютной позиции.

На момент написания нашего утренней статьи чиновники планировали продавать гривневые облигации на сумму 500 млн гривен на срок 203 дня, на 324 и 413 дней с ограничениями по 3 млрд гривен каждых и бумаги на 756, 1001 и 1680 дней — без ограничений. И учитывая, что аукцион уже сегодня — скорее всего, никаких изменений его условий уже не будет.

Мы прогнозируем, что Минфин Украины продолжит постепенно повышать ставки. Он сможет разместить гривневые ОВГЗ с доходностью от 9,7% до 12,75% годовых, в зависимости от их сроков. Общий объем продаж облигаций будет в пределах от 4,1 до 9,6 млрд гривен.

Учитывая, что на ресурсном межбанке ощущается дефицит гривны — в борьбе курсовых интересов крупных игроков и пройдут торги вторника на валютном рынке. Пока уровень в 26,50 гривен явно «защищает «НБУ и если сегодня давление на курс доллара возрастет — мы снова увидим регулятор как минимум со стандартной интервенцией на $ 5 млн, а скорее всего — ему придется в дальнейшем выходить и второй раз. Если же на валютном межбанке все будет относительно спокойно — то Нацбанк предпочтет на торги вообще не выходить.

Несмотря на казалось бы позитивный расклад на торгах для гривны — мы считаем, что «дно» по курсу почти достигнуто и на фоне роста цен на энергоносители (нефть пробила психологический порог в 81 доллар за баррель, газ тоже пока постепенно лишь дорожает) — нас ждет в отопительный сезон явная скорая коррекция курса доллара и евро.

Мы прогнозируем на сегодня объем операций на торгах в пределах до $ 145−200 млн при заключении до 460−660 сделок.

Курсы межбанка, по прогнозам Finance.ua, 5 октября будут в пределах: доллар — коридор 26,40 — 26,60 грн, евро — коридор 30,55 — 30,90 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 26,42 / 26,44

евро — 30,65 / 30,67

Курсы валют на Межбанке

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