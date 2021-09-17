Акционный вклад в Банке Кредит Днепр может принести до 10,5% — обнародованы условия

Банк Кредит Днепр запустил акцию, позволяющую каждому вкладчику получить доходность по депозиту до 10,5% годовых.

Условия акции таких «welcome-вкладов» распространяются на тех, кто никогда ранее не открывал депозит в Банке Кредит Днепр и не делал в нем вклад на протяжении последних 30 дней до старта акции.

Согласно условиям акции максимальная процентная ставка по вкладу «Надежный срочный» может достигать 10,50% при условии размещения средств на срок от 365 до 450 дней.

Минимальный срок размещения — 120 дней.

При размещении средств на депозит с помощью веб-версии FreeBank минимальная сумма вклада составляет 10 тыс. грн., если открытие депозита происходит в отделении Банка Кредит Днепр — 25 тыс. грн.

Участие в акции открыто и для действующих клиентов Банка Кредит Днепр, которые пользуются другими его финансовыми продуктами, но не открывали ранее в нем депозит.

Выплата процентов по акционному вкладу «Надежный срочный» происходит в конце срока его действия, а сам депозит на протяжении его действия можно пополнять на любые суммы от 500 грн.

Акция с повышенными процентами по акционному депозиту действует до 29 октября 2021 года, ее детали — по ссылке здесь, а адреса отделений, где можно оформить акционный вклад «Надежный срочный», — в перечне на официальном сайте банка.

Как известно, Банк Кредит Днепр отмечен премией Forbes Ukraine как один из самых комфортных банков Украины для обслуживания. К тому же Банк Кредит Днепр является обладателем одного из самых высоких кредитных рейтингов на украинском рынке: рейтинговое агентство IBI-Rating подтвердило его на уровне uaAA «положительный», что означает высокую надежность банка и возможность дальнейшего повышения его рейтингов.

Банк Кредит Днепр — украинский коммерческий банк, принадлежащий известному украинскому бизнесмену из TOP-10 Forbes Ukraine Александру Ярославскому, владельцу группы DCH (www.dch.com.ua), которая объединяет активы в сфере финансов, промышленности, транспорта, строительства, девелопмента, ритейла и др.

Банк ведет успешную деятельность, стабильно наращивая показатели прибыли, масштаб и технологичность бизнеса.