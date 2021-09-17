Акционный вклад в Банке Кредит Днепр может принести до 10,5% — обнародованы условия

Банк Кредит Днепр запустил акцию, позволяющую каждому вкладчику получить доходность по депозиту до 10,5% годовых.
Условия акции таких «welcome-вкладов» распространяются на тех, кто никогда ранее не открывал депозит в Банке Кредит Днепр и не делал в нем вклад на протяжении последних 30 дней до старта акции.
Согласно условиям акции максимальная процентная ставка по вкладу «Надежный срочный» может достигать 10,50% при условии размещения средств на срок от 365 до 450 дней.
Минимальный срок размещения — 120 дней.
При размещении средств на депозит с помощью веб-версии FreeBank минимальная сумма вклада составляет 10 тыс. грн., если открытие депозита происходит в отделении Банка Кредит Днепр — 25 тыс. грн.
Участие в акции открыто и для действующих клиентов Банка Кредит Днепр, которые пользуются другими его финансовыми продуктами, но не открывали ранее в нем депозит.
Выплата процентов по акционному вкладу «Надежный срочный» происходит в конце срока его действия, а сам депозит на протяжении его действия можно пополнять на любые суммы от 500 грн.
Акция с повышенными процентами по акционному депозиту действует до 29 октября 2021 года, ее детали — по ссылке здесь, а адреса отделений, где можно оформить акционный вклад «Надежный срочный», — в перечне на официальном сайте банка.
Как известно, Банк Кредит Днепр отмечен премией Forbes Ukraine как один из самых комфортных банков Украины для обслуживания. К тому же Банк Кредит Днепр является обладателем одного из самых высоких кредитных рейтингов на украинском рынке: рейтинговое агентство IBI-Rating подтвердило его на уровне uaAA «положительный», что означает высокую надежность банка и возможность дальнейшего повышения его рейтингов.
Банк Кредит Днепр — украинский коммерческий банк, принадлежащий известному украинскому бизнесмену из TOP-10 Forbes Ukraine Александру Ярославскому, владельцу группы DCH (www.dch.com.ua), которая объединяет активы в сфере финансов, промышленности, транспорта, строительства, девелопмента, ритейла и др.
Банк ведет успешную деятельность, стабильно наращивая показатели прибыли, масштаб и технологичность бизнеса.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Шмыгаль обещает ипотеку под 5% для всех украинцевВчера, 12:05 - 2955 10
Нафтогаз поднял тарифы для клиентов поставщика «последней надежды»Вчера, 13:03 - 2080 5
В Киеве поймали хакера, который «выудил» $150 миллионов из сотни иностранных компанийВчера, 12:47 - 1480 5
В Украине рекордно подорожал автогазВчера, 19:41 - 2126 3
Юрий Прус: с какой суммой стоит задумываться об инвестированииВчера, 10:33 - 4638 3
Шмыгаль обещает ипотеку под 5% для всех украинцевВчера, 12:05 - 2955 10
В сентябре украинцы купили рекордное количество авто с пробегом: Топ самых популярных марокВчера, 20:04 - 2368
В Минцифры анонсировали новые сервисы в «Дії»Вчера, 15:48 - 2159
В Украине рекордно подорожал автогазВчера, 19:41 - 2126 3
Нафтогаз поднял тарифы для клиентов поставщика «последней надежды»Вчера, 13:03 - 2080 5
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 2247 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 589 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 1913 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1426 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1245 5