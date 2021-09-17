В США приступили к изучению офшорного расследования Pandora Papers

Соединенные Штаты Америки изучают расследование Pandora Papers относительно финансовых операций бывших и действующих лидеров разных стран мира и чиновников, но пока в Вашингтоне не могут его комментировать.

Об этом заявил представитель Госдепа США Нед Прайс.

«Мы, конечно, видели сообщения о „Досье Пандоры“, но мы пока не можем конкретно прокомментировать данные, которые изучаем. Однако важно знать в целом, что США активно обращают внимание на усилении финансовой прозрачности», — отметил представитель госдепа.

Стоит отметить, что в ходе расследования Pandora Papers около 600 журналистов из 117 стран изучили почти 12 млн документов. В частности, СМИ сообщают, что свыше 30 бывших и действующих лидеров стран мира и более 300 высокопоставленных госчиновников были замешаны в офшорных финансовых операциях.

Напомним, что в расследовании Pandora Papers публикуются доказательства об использовании офшоров в том числе рядом украинских бизнесменов и политиков. В список попали Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, супруги Гереги, Сергей Шефир.