В США приступили к изучению офшорного расследования Pandora Papers

Соединенные Штаты Америки изучают расследование Pandora Papers относительно финансовых операций бывших и действующих лидеров разных стран мира и чиновников, но пока в Вашингтоне не могут его комментировать.
Об этом заявил представитель Госдепа США Нед Прайс.
«Мы, конечно, видели сообщения о „Досье Пандоры“, но мы пока не можем конкретно прокомментировать данные, которые изучаем. Однако важно знать в целом, что США активно обращают внимание на усилении финансовой прозрачности», — отметил представитель госдепа.
Стоит отметить, что в ходе расследования Pandora Papers около 600 журналистов из 117 стран изучили почти 12 млн документов. В частности, СМИ сообщают, что свыше 30 бывших и действующих лидеров стран мира и более 300 высокопоставленных госчиновников были замешаны в офшорных финансовых операциях.
Напомним, что в расследовании Pandora Papers публикуются доказательства об использовании офшоров в том числе рядом украинских бизнесменов и политиков. В список попали Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, супруги Гереги, Сергей Шефир.
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