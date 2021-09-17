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СБУ блокировала масштабную схему хищения средств с банковских карт

СБУ блокировала масштабную схему хищения средств с банковских карт

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали в Виннице масштабную схему завладения средствами с банковских карт.

Как сообщается, злоумышленники арендовали в центре города офисное помещение и устроили в нем работу call-центра, куда наняли 25 работников из числа безработных местных жителей.

Его операторы представлялись потерпевшим сотрудниками службы безопасности банковских учреждений или правоохранительных органов и выманивали у них персональные данные, с помощью которых воровали деньги со счетов.

Преступная схема просуществовала более четырех месяцев, а ее ежемесячный оборот превышал 6 млн гривен.


Фото: СБУ

Во время обыска в помещении call-центра оперативники обнаружили почти 100 единиц компьютерной техники и телекоммуникационного оборудования, а также черновые записи с данными банковских платежных карт и документацию с доказательствами противоправной деятельности.

Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины (от 5 до 12 лет).

По материалам НВ
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