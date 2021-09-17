Сохраняется ли эффективность Pfizer против коронавируса через полгода: исследование

Эффективность вакцины Pfizer Inc/BioNTech в предотвращении заражения COVID-19 снижается до 47% с 88% через шесть месяцев после второй дозы.
Данные об этом ранее опубликованы в медицинском журнале Lancet, Reuters.
Исследователи из Pfizer и американская сеть здравоохранения Kaiser Permanente изучили электронные медицинские карты примерно 3,4 млн человек, которые были членами Kaiser Permanente Southern California в период с декабря 2020 года – когда вакцина впервые стала доступной – по август 2021 года.
Анализ показал, что эффективность вакцины в предотвращении госпитализации и смерти оставалась высокой – 90% в течение как минимум шести месяцев, даже против очень заразного «Дельта»-варианта коронавируса.
Эффективность вакцины против варианта «Дельта» составила 93% после первого месяца, снизившись до 53% через четыре месяца. Против других вариантов коронавируса эффективность снизилась до 67% с 97%.
«Наш вариантно-специфический анализ ясно показывает, что вакцина (Pfizer/BioNTech) эффективна против всех существующих вариантов, вызывающих озабоченность, включая Delta», – сказал Луис Джодар, старший вице-президент и главный медицинский директор Pfizer Vacines.
Данные позволяют предположить, что снижение связано с уменьшением эффективности, а не с более заразными вариантами.
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