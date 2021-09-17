ФГВФЛ продает завод банка «Земельный капитал»

Фонд гарантирования вкладов выставляет на торги коммерческую недвижимость, которая принадлежит обанкротившемуся банку «Земельный капитал».
По данным ФГВФЛ, открытые электронные аукционы состоятся по английской модели аукциона в системе Prozorro.Продажи.
На 6 октября запланирован аукцион по продаже офисного помещения общей площадью 144,4 кв. метров в городе Днепр. Помещение находится на техническом этаже многоэтажного жилого дома. Начальная цена лота — 1,73 млн грн.
8 октября запланирован аукцион по продаже недостроенного завода по производству биоэтанола из кукурузы, а также оборудования и другого движимого имущества в количестве 27 069 единиц. Объект незавершенного строительства расположен в г. Золотоноша, Черкасская область. Общая площадь объекта составляет 12 003,70 кв. м. Начальная цена лота — 204,47 млн грн.
Полученные от продажи этих активов средства ФГВФЛ направит на расчеты с кредиторами банка «Земельный капитал».
11 августа НБУ признал банк «Земельный капитал» неплатежеспособным в связи с невыполнением обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами из-за недостаточности средств.
За 7 месяцев года «Земельный капитал» получил почти 103 млн грн убытков. Обанкротившийся «Земельный капитал» стал 100-м банком в управлении ФГВФЛ.
Владельцем банка «Земельный капитал» является эксминистр угольной промышленности, бывший народный депутат Виктор Тополов (94,426%). Еще 5,574% акций принадлежат Михаилу Сильченко.
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