8 областей соответствуют «оранжевой» зоне карантина

Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в стране. По состоянию на сегодня, 5 октября, восемь областей страны соответствуют «оранжевой» зоне адаптивного карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Отметим, что еще вчера семь регионов имели показатели «оранжевой» зоны, однако сегодня к ним присоединилась Закарпатская область.

Всего в список с наиболее ухудшенной эпидемиологической статистикой входят сейчас такие области:

Житомирская,

Закарпатская,

Запорожская,

Ровенская,

Сумская,

Харьковская,

Херсонская,

Черновицкая.

Так, все эти регионы имеют плохие показатели уровня заболеваемости коронавирусом. Худшая статистика сейчас в Черновицкой — 653, Харьковской — 450 и Запорожской области — 380. В то время как норма должна составлять не более 75 на 100 тысяч населения.

Кроме того, в некоторых областях превышена динамика COVID-госпитализаций. Наихудшая ситуация в Херсонской области — 71,1% и Ровенской — 59,1%.

Впрочем, уровень роста общего количества госпитализированных с COVID пациентов или с подозрением на болезнь в течение последних семи дней должна составлять не более 50%.

Напомним, в Украине за минувшие сутки обнаружили 9846 новых случаев коронавируса.