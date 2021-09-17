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Цукерберг потерял $7 млрд из-за глобального сбоя Facebook: акции соцсети подешевели на 5%

Цукерберг потерял $7 млрд из-за глобального сбоя Facebook: акции соцсети подешевели на 5%

Акции технологических корпораций обрушились из-за глобального сбоя в работе Facebook, Instagram и ряда других сервисов.

Так, фондовый индекс NASDAQ упал на 2,3%, акции Facebook — на 5,69%. Alphabet, Class A (владелец Google) — на 7,59%. Apple — на 9,94%. Twitter — на 10,71%. А состояние Марка Цукерберга сократилось почти на $7 млрд, сообщают Forbes.

Кроме сбоя в Facebook, Instagram и WhatsApp, проблемы с работой отмечают в запрещенной в Украине сети “Вконтакте”. Также перебои в работе отмечают в Netflix, Steam, PlayStation, Telegram, Twitter, Google и Amazon.

В США также начались сбои в работе приложения Snapchat, в онлайн-сервисах Bank of America, второго крупнейшего банка США, а работающий со сбоями Gmail полностью прекратил работу по состоянию на 23:00 по Киеву.

По данным Downdetector, также сбои в работе наблюдались у сервисов у Tinder и Zoom.

По материалам Дело
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