Huawei P50 из коробки получил ряд новых функций

Huawei начала первые продажи стандартного Huawei P50, который является упрощенной версией флагманского Huawei P50 Pro. Сообщалось, что Huawei P50 будет поставляться с HarmonyOS 2.1, однако этого не произошло.
Согласно информации Huawei Central, смартфон Huawei P50 из коробки работает под управлением HarmonyOS 2.0.1 версии 155 (C00E150R3P6). Телефон из коробки получил ряд новых функций, включая функцию Super Device, новую панель управления, виджеты, эффекты анимации.
Еще в августе Huawei P50 прошел сертификацию китайского регулятора TENAA, который подтвердил, что протестированный смартфон работал на предварительно установленной HarmonyOS 2.1. Однако теперь понятно, что обновление HarmonyOS 2.1 пока недоступно для этого смартфона.
Версия Huawei P50, оснащенная 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, предлагается в Китае по цене около 700 долларов.
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