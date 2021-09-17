Samsung избавилась от рекламы в фирменных приложениях

В августе южнокорейская компания Samsung пообещала своим пользователям до конца года убрать рекламу из всех своих встроенных мобильных приложений. Не прошло и двух месяцев, как Samsung выполнила обещанное. С 1 октября в приложениях Samsung больше нет назойливой ​​рекламы, которая раздражала многих пользователей долгие годы.

Первыми изменения заметили участники сообщества Samsung. А вскоре это подтвердил и официальный представитель корейского техногиганта. Он сообщил, что, начиная с 1 октября, Samsung прекратила показ рекламы в таких фирменных приложениях, как Samsung Pay, Samsung Health и Samsung Weather. Также, похоже, рекламные баннеры исчезли и из приложения Galaxy Themes.

Технически сотрудник Samsung подтвердил это изменение только в Южной Корее, но на самом деле об исчезновении рекламы сообщают пользователи и в других регионах. Тем, у кого в приложениях Samsung и дальше присутствует реклама, советуют принудительно остановить работу программы и затем запустить ее снова.