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Tesla выдвинула Rivian новые обвинения

Tesla выдвинула Rivian новые обвинения

Tesla продолжает судебное разбирательство с Rivian — компания Илона Маска выдвинула новые обвинения против конкурирующего производителя электрических пикапов в продолжающемся переманивании сотрудников и краже «проприетарных» аккумуляторных технологий, сообщает Bloomberg.

В 2020 году Tesla подала иск к Rivian, обвинив производителя в сговоре с бывшими сотрудниками и краже конфиденциальной информации. И вот сейчас случился некий новый виток — Tesla обратилась в калифорнийский суд, рассматривающей дело, с новыми обвинениями. В компании Илона Маска заявляют, что после начала судебного разбирательства Rivian продолжил переманивать ее сотрудников и красть интеллектуальную собственность.

Адвокаты Tesla прикрепили к обращению материалы по недавнему такому случаю, который произошел этим летом:отрудники службы безопасности поймали перебежчиков «с поличным» при попытке передать технологии, связанные с производством аккумуляторных батарей нового поколения.

«Теперь Rivian, которая за десять лет своего существования так и не выпустила ни одного серийного электромобиля, активизировала свои незаконные усилия, по-видимому, под давлением инвесторов».

Из заявления Tesla:

На прошлой неделе судья суда штата Калифорния в Сан-Хосе разрешил Tesla приобщить к делу новые обвинения и привлечь в качестве ответчиков еще трех бывших сотрудников.

В Rivian говорит, что Tesla намеренно затягивает судебный процесс. Также в Rivian отметили, что истец не предоставил никаких деталей.

«Для некоторых из своих коммерческих секретов он предоставил так мало деталей, что Rivian не может установить, что именно Tesla считает своей интеллектуальной собственностью, не говоря уже о том, являются ли эти данные вообще секретными»

Из заявления Rivian:

В сентябре 2021 года Rivian выпустила первый электропикап, обогнав Tesla и других конкурентов. До конца текущего года компания собирается выйти на биржу и рассчитывает на оценку в 70-80 миллиардов долларов. Глава Tesla Илон Маск, комментируя IPO Rivian, вспомнил о «пузыре доткомов».

По материалам ITC.ua
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