Нафтогаз будет работать с поставщиками газа в составе балансирующей группы — Витренко

Почти весь сегмент поставок газа для населения начал работать в составе балансирующей группы НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом сообщил председатель правления Нафтогаза Юрий Витренко в Facebook.

«Отныне практически весь сегмент поставок газа населению начал работать в составе балансирующей группы, созданной национальной компанией Нафтогаз. Это сложный, но важный шаг в верном направлении — устойчивого развития рынка газа», — написал глава Нафтогаза.

Балансирующая группа — это объединение участников рынка, в котором определенный договором участник (в данном случае Нафтогаз) несет ответственность за баланс (в данном случае газа) для всех остальных участников.

Витренко подчеркнул, что такой шаг обеспечит бесперебойную поставку газа для населения и создаст условия для честной конкуренции, а маржа поставщиков будет прозрачной для антимонопольного регулирования, для общин и политиков.

Кроме того, Витренко назвал балансирующую группу европейским инструментом, который сам по себе является рыночным.

«Новые контракты действуют до мая. Согласно плану, потом все перейдут на биржевую торговлю. Замечу, что это требует централизованного клиринга и ликвидности годовых контрактов, без чего такой переход будет всего лишь имитацией. Ну и нужно обеспечить полную интеграцию данных и диджитализацию процессов в треугольнике «платежка — адресная помощь — платежеспособность потребителей», — добавил Витренко.

Он также сообщил, что сейчас Нафтогаз работает и над другими инициативами. Речь идет, в частности, о переходе на одну платежку для потребителей (вместо отдельных платежек за потребление и за доставку газа), месячные счета на базе годового профиля с перерасчетом раз в год, единый тариф на распределение для потребителей с последующим перераспределением между операторами.

Справка Finance.ua:

27 сентября Кабинет Министров одобрил основные направления деятельности НАК «Нафтогаз Украины» на 2021 год дополнительно к ранее утвержденным на долгосрочную перспективу;