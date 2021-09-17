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Volvo выйдет на биржу

Volvo выйдет на биржу

Шведский автопроизводитель Volvo Cars, принадлежащий китайской группе Zhejiang Geely, объявил о первичном публичном размещении на Стокгольмской фондовой бирже.

Об этом сообщается на сайте Volvo.

Запланированное IPO состоится за счет выпуска новых акций компанией Volvo Cars, в рамках которого планируется привлечь 25 млрд шведских крон (около 2,8 млрд долларов), и частичной продажи акций основным акционером Volvo Cars – Geely Sweden. Впрочем, китайский холдинг все равно останется мажоритарным акционером Volvo.

Нынешние институциональные акционеры Volvo Cars – AMF и Folksam – намерены остаться акционерами после выхода компании на биржу. Им принадлежит 2,2% акций автопроизводителя.

Напомним, что Geely приобрела Volvo Cars у Ford в 2010 году за 1,8 млрд долларов.

Шведская компания одной из первых крупных автопроизводителей объявила о намерении полностью отказаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. К 2030 году она перешла на производство исключительно электрических автомобилей.

По материалам lb.ua
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