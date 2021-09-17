Сколько потеряет экономика в случае нового локдауна: в НБУ подсчитали возможные убытки

В Национальном банке Украины считают существенными риски введения новых карантинных ограничений. В зависимости от их формата экономика Украины потеряет от 0,4 до 0,6 п.п. роста ВВП.

Об этом сообщил в интервью изданию LB. uа глава Национального банка Кирилл Шевченко.

«Несмотря на то, что на сегодня рабочие процессы возвращаются в офлайн, темпы вакцинации повышаются, риски введения нового локдауна из-за распространения новых штаммов вируса остаются весомыми», — сказал Шевченко.

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По его словам, оценка влияния на ВВП будет зависеть от формата введения карантинных ограничений.

«В зависимости от жесткости мер, которые могут быть применены, потери — от 0,4% до 0,6%. Это существенно, но не критично», — считает глава НБУ.

Напомним, в июле НБУ сохранил прогноз восстановления экономики после кризиса. Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2021 году на 3,8%.