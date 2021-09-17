Объем кредитов под «5-7-9%» приблизился к 65 млрд грн

На прошлой неделе микро-, малый и средний бизнес получил 480 займов на 1,2 млрд грн в рамках госпрограммы «Доступные кредиты 5−7-9%»

По данным Минфина, банки выдали 24 594 займа на 64,8 млрд грн. с начала старта программы.

Из них 21,5 млрд грн выданы в качестве рефинансирования полученных ранее кредитов, 7,8 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели и 35,47 млрд грн — в качестве антикризисных кредитов.



Напомним, 27 сентября в рамках госпрограммы «Доступные кредиты 5−7-9%», микро-, малый и средний бизнес получил 439 займов на 1,3 млрд грн.