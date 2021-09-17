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В Фонде соцстрахования рассказали об объемах задолженности по больничным

В Фонде соцстрахования рассказали об объемах задолженности по больничным

С начала 2021 года Фонд социального страхования получил заявления-расчеты на выплату пособий для более чем 2,16 миллиона человек. Из них по состоянию на 1 октября остаются непрофинансированными заявления для почти 244 тысяч застрахованных людей.

Об объемах текущей задолженности по больничным выплатам в фонде рассказали на запрос Радио Свобода.

«По данным Единой информационно-аналитической системы Фонда по состоянию на 1 октября 2021 года непрофинансированными остаются заявления-расчеты, принятые к финансированию от страхователей, на сумму 1 556 миллионов гривен, а также непрофинансированные заявления-расчеты на сумму 686,3 миллиона гривен, срок оплаты которых составляет 10 рабочих дней в соответствии с законодательством», – говорится в письме учреждения.

Задержкой при этом считается период более 10 рабочих дней с момента получения фондом заявления-расчета на выплату пособия работнику от его работодателя.

При этом в учреждении обращают внимание на то, что основным источником средств Фонда являются чуть менее чем 9,6% от суммы единого социального взноса, который платит работник или его работодатель за него ежемесячно. По мере уплаты ЕСВ, Фонд направляет полученные деньги, среди прочего, на выплаты по временной нетрудоспособности, беременности или родам, пособие на погребение, ежемесячные выплаты пострадавшим на производстве.

«Финансирование заявлений-расчетов, поданных страхователями в рабочие органы исполнительной дирекции Фонда, производится в полном объеме и в порядке очередности их представления, по состоянию на сегодня возможно продление стандартных сроков перечисления средств. Продолжительность задержки колеблется, так как зависит от суммы ежедневных поступлений в бюджет Фонда», – поясняют в пресс-службе.

Главной причиной текущей задолженности Фонд называет пандемию COVID-19 и, следовательно, сокращение поступлений от ЕСВ «из-за уменьшения объемов производства во время пандемии, освобождения части физических лиц-предпринимателей от уплаты единого социального взноса». При этом количество людей, нуждающихся в выплатах больничных, из-за пандемии существенно возросло.

«С целью обеспечения прав застрахованных лиц на получение материального обеспечения в случае временной потери трудоспособности Кабинетом Министров Украины в текущем году было выделено из государственного бюджета средства в размере 800 миллионов гривен», – сообщает Фонд.

Как считают в ведомстве, решить проблему с задолженностью могло бы увеличение доли ЕСВ, которую получает Фонд соцстрахования, или же дополнительная финансовая помощь застрахованным людям из государственного бюджета.

По материалам Радио Свобода
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