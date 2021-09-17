Фонд госимущества в этом году провел более 1500 аукционов

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) с начала 2021 года провел более 1500 аукционов по продаже имущества на сумму более 2,2 млрд гривен.
Об этом сказал глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, сообщает пресс-служба ФГИУ.
«Приватизация — это, прежде всего, превращение непродуктивных активов в продуктивные. И для этого Фонд госимущества уже провел более 1500 аукционов с начала года на сумму более 2,2 млрд грн», — сказал Сенниченко.
По его словам, этот процесс требует ускорения, а посодействовать этому должны законодательные инициативы. Речь идет, в частности, о комплексном законопроекте, который уже поддержан народными депутатами в первом чтении и который стимулирует привлечение инвестиций через приватизацию, а также законодательно закрепляет внедренные Фондом госимущества инструменты прозрачности.
«Направление 10% поступлений от приватизации в местные бюджеты будет мотивировать местную власть и общины поддерживать приватизацию непрофильных государственных активов, которые только разрушаются со временем, вместо того чтобы стать успешными историями развития», — отметил глава ФГИУ.
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