Фонд госимущества в этом году провел более 1500 аукционов

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) с начала 2021 года провел более 1500 аукционов по продаже имущества на сумму более 2,2 млрд гривен.

Об этом сказал глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, сообщает пресс-служба ФГИУ.

«Приватизация — это, прежде всего, превращение непродуктивных активов в продуктивные. И для этого Фонд госимущества уже провел более 1500 аукционов с начала года на сумму более 2,2 млрд грн», — сказал Сенниченко.

По его словам, этот процесс требует ускорения, а посодействовать этому должны законодательные инициативы. Речь идет, в частности, о комплексном законопроекте, который уже поддержан народными депутатами в первом чтении и который стимулирует привлечение инвестиций через приватизацию, а также законодательно закрепляет внедренные Фондом госимущества инструменты прозрачности.

«Направление 10% поступлений от приватизации в местные бюджеты будет мотивировать местную власть и общины поддерживать приватизацию непрофильных государственных активов, которые только разрушаются со временем, вместо того чтобы стать успешными историями развития», — отметил глава ФГИУ.

Справка Finance.ua: