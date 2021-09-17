В сентябре украинцы купили рекордное количество авто с пробегом: Топ самых популярных марок

В Украине в сентябре 2021 года было продано 143 379 подержанных автомобилей, что является рекордным показателем за этот год. Как пишет Институт исследования авторынка, еще один рекорд сентября-2021 — количество внутренних перепродаж легковых автомобилей с пробегом: 88,7 тыс. авто в течение месяца.

По сравнению с августом 2021 года общий объем рынка вырос на 9,9%. Доля импорта подержанных авто в структуре вторичного рынка несколько снизилась — с 39% до 38%; доля внутренних перепродаж соответственно выросла с 61% до 62%.

Читайте также: Какие санкции ожидают владельцев нерастаможенных «еврономеров» после 10 ноября 2021 года

По сравнению с августом 2020 года, общий объем рынка вырос на 32%. Также изменилась структура рынка в пользу импорта: его доля выросла с 29% до 38%.

Самые популярные модели, внутренние перепродажи

Первое место неизменно занимает Daewoo Lanos (все модификации этого авто, включая Sens). В сентябре украинцы приобрели 3,8 тысячи таких авто. По сравнению с августом, модели, занявшие вторую и третью ступеньки, также не изменились: Volkswagen Passat (2,9 тыс. шт.) и Skoda Octavia (2,7 тыс. шт.) соответственно.

Продажи ВАЗ 2109/21099 (1 974 шт.) обогнали на одну позицию Volkswagen Golf (1 956 шт.). На одну строчку поднялись Renault Megane (1,4 тыс. шт.) и Chevrolet Aveo (1,3 тыс. шт.). На две позиции опустился Ford Focus (1,3 тыс. шт.). На 9 и 10 месте замыкают топ-10 соответственно Skoda Fabia (1,2 тыс. шт.) и Opel Astra (1,1 тыс. шт.), их позиции в рейтинге остались неизменными.



Инфографика: Институт исследования авторынка

Самые популярные модели, ввезенные из-за рубежа

Рейтинг 10 самых популярных авто с пробегом из-за рубежа в сентябре полностью повторяет августовский топ-10.



Инфографика: Институт исследования авторынка

Хотите купить новое авто, но не хватает средств? Удобный сервис от Finance.ua поможет выбрать персональный кредит. Анализируем ваши требования по кредитным продуктам и предлагаем лучшие варианты.