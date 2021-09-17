Может ли работодатель без согласия работника выбирать банк и способ для выплаты ему зарплаты

Finance.ua как портал, который заботится о ваших кошельках, узнал у Восточного межрегионального управления Государственной службы Украины по вопросам труда, может ли работодатель без согласия работника выбирать банковское учреждение для выплаты зарплаты.

Согласно Закону Украины, субъекты организации оплаты труда не имеют права в одностороннем порядке принимать решения по вопросам оплаты труда, ухудшающие условия, установленные законодательством, соглашениями и коллективными договорами.

Выплата заработной платы работникам осуществляется по месту работы. По личному письменному согласию работника выплата заработной платы может осуществляться:

через учреждения банков,

почтовыми переводами на указанный ими счет (адрес) с обязательной оплатой этих услуг за счет работодателя.

Запрещается любым способом ограничивать работника свободно распоряжаться своей заработной платой, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

Таким образом, право выбора, в каком банке, на какой счет (банковскую карточку) следует перечислять заработную плату, принадлежит работнику. Работодатель должен получить личное письменное согласие работника для осуществления расчетов по оплате труда через учреждения банков, почтовыми переводами.

В случае нарушения законодательства о труде граждане имеют право обратиться с жалобой в профсоюз, Государственную службу Украины по вопросам труда, с иском в суд.

Справка Finance.ua:

По данным портала grc.ua, такую зарплату предлагают работодатели: 51% предлагают кандидатам, которые ищут работу в Киеве, оклад от 10,8 до 25,5 тыс. грн; наименьшую компенсацию предлагают студентам, которые ищут подработку или первую серьезную работу (средний оклад категории составляет около 11 тыс. грн), охранникам (11 тыс. грн) и специалистам из сферы гостеприимства (средний оклад официантов, барменов, хостес и бариста в Киеве составляет чуть больше 11 тыс. грн).

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