Что делать, если облгазы искусственно завышают объемы потребления газа

​​Украинцы жалуются на массовое завышение облгазами объемов потребления газа.

Finance.ua как портал, который заботится об экономии в ваших кошельках, узнал у Консультационного центра ГазПравды подробности массового обращения граждан относительно искусственного завышения облгазами объемов потребленного газа домохозяйствами за отчетные периоды.

Как говорится в сообщении, уже несколько месяцев подряд наблюдается четкая тенденция: облгазы просто игнорируют вовремя переданные домохозяйствами показания счетчиков. Вместо этого потребителям выставляются другие показатели — значительно выше, чем потребители фиксируют в личных кабинетах.

Одна из вероятных причин подобных манипуляций облгазов — это искусственное завышение фактического потребления газа домохозяйствами в текущем газовом году с целью получения сверхприбылей при начислении платы за доставку/распределение голубого топлива в 2022 году. Ведь именно на основании фактически потребленного газа за период с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года облгаз будет осуществлять расчет ежемесячной платы за доставку/распределение газа каждому домохозяйству уже с января 2022 года и в течение всего 2022 года.

Алгоритм расчета ежемесячной платы за доставку/распределение газа бытовым потребителям:

расчеты потребителя за услугу распределения природного газа осуществляются исходя из величины годовой заказанной мощности объекта потребителя и оплачиваются потребителем равномерными долями в течение календарного года.

месячная стоимость услуги доставки/распределения природного газа определяется как произведение 1/12 годовой заказанной мощности объекта потребителя на тариф, установленный НКРЭКУ для соответствующего облгаза из расчета месячной стоимости одного кубического метра заказанной мощности.

годовая заказанная мощность объекта потребителя на расчетный календарный год определяется облгазом исходя из фактического объема потребления природного газа этим объектом за газовый год, предшествующий расчетному календарному году.

Правомерность действий газораспределительных компаний должен оценить регулятор. Если нарушения действительно найдутся, должно быть принято решение о введении санкций в виде штрафов или даже лишения лицензий злостных нарушителей действующего законодательства.

Что можно сделать, если облгаз манипулирует вашими объемами потребления?

Первый шаг — обратитесь в свой облгаз с официальным письменным обращением и требованием предоставить разъяснения, почему переданные вами показатели счетчика зафиксированы неправильно и откуда взялась указанная в счетах сумма.

если у вас есть зафиксированные показания счетчика, которые вовремя были переданы облгазу (фото или скрины с личного кабинета или чатбота), то можно потребовать провести корректировку показателей в личном кабинете или требовать произвести контрольное снятие показателей счетчика, и передать показания счетчика поставщику газа с учетом корректировок.

Облгаз также имеет право осуществлять контрольные снятия показаний счетчика природного газа потребителя и обязан делать это не реже одного раза в шесть месяцев (с учетом установленного срока для контрольного осмотра узла учета). Он также должен формировать объем распределения и потребления природного газа по объекту потребителя за расчетный месяц, в котором было произведено контрольное снятие показаний счетчика газа, с учетом его фактических показаний.

Если облгаз откажется от корректировки показателей или проведения контрольного снятия показаний счетчика, тогда с вопросом правомерности его действий следует обращаться уже в НКРЭКУ, изложив все обстоятельства дела, предоставив ответ Оператора ГРМ и доказательства своевременной передачи показателей счетчика (если таковые существуют).

«ГазПравда» рекомендует обращаться в НКРЭКУ не просто с жалобой о нарушении облгазов, но и требовать провести их проверку Регулятором на предмет соблюдения лицензионных условий. Контакты НКРЭКУ вы найдете по ссылке.

Передавая показания счетчика, стоит фиксировать это на фото или видео, делать скрины в личном кабинете или в чат-боте.

Справка Finance.ua:

напомним, показания счетчика нужно передавать в течение пяти календарных дней до 5 числа включительно месяца, следующего за отчетным (Кодекс газораспределительных систем);

если по итогам следующего месяца потребитель своевременно предоставит показания счетчика газа, формирование объема распределения и потребления природного газа за период указанного месяца осуществляется с учетом предоставленных показаний;