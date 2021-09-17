Укрзализныця закупит 80 новых поездов стоимостью более 31 млрд грн

АО «Укрзализныця» объявила тендер в системе Prozorro на закупку 80 новых пригородных и региональных поездов. Самое масштабное обновление парка обойдется госкомпании в 31,4 млрд грн, сказано на ее сайте.

Сотрудничество с победителем тендера рассчитано на 5 лет, поэтому поставки поездов запланированы партиями до 2026 года.

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Всего планируется купить 30 электропоездов переменного тока, 30 электропоездов постоянного тока для пригородных перевозок и 20 электропоездов переменного тока для региональных маршрутов.

«Таким образом, 60 закупленных поездов будут задействованы в проектах City Express, а еще 20 планируется запустить на существующих и новых региональных маршрутах», — говорится в сообщении пресс-центра.

Потенциальными поставщиками могут стать Siemens, Stadler, Alstom, Pesa, Skoda и Крюковский вагоностроительный завод. Всем этим компаниям разосланы приглашения к участию в тендерной закупке. Аукцион пройдет 7 декабря.

В «Укрзализныце» напомнили, что парк пригородных электропоездов изношен более чем на 90%.