В Киеве поймали хакера, который «выудил» $150 миллионов из сотни иностранных компаний

В Украине разоблачили хакера, причастного к вирусным атакам на более 100 иностранных компаний.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры в рамках международной спецоперации, проведенной Департаментом киберполиции Национальной полиции Украины и следователями Нацполиции с привлечением представителей Интерпола, Европола, а также правоохранительных органов Франции и США, разоблачили 25-летнего хакера, причастного к совершению вирусных атак на более 100 иностранных компаний.
“В ходе следствия установлено, что гражданин Украины распространял вредоносное программное обеспечение с целью дальнейшего вымогательства денежных средств у иностранных компаний за восстановление данных. Вирусное программное обеспечение попадало в компьютерные системы корпораций путем взлома программы для удаленной работы пользователя с компьютером, а также через спам-рассылку. После попадания в компьютерные системы вирус осуществлял шифрование данных, за восстановление доступа к которым с компаний требовались денежные средства”, – говорится в сообщении.
По данным следствия, в результате кибератак пострадали более 100 иностранных компаний, среди которых известные мировые энергетическая и туристическая компании, а также разработчики техники, которым нанесен ущерб на сумму более 150 млн долларов США.
“Идентифицировать украинского хакера удалось в ходе международной полицейской операции. Как установили правоохранители, мужчина имел сообщника, который помогал выводить деньги, добытые преступным путем”, – заявили в прокуратуре.
Правоохранители провели обыски на территории Киева, Киевской и Хмельницкой областей по месту жительства хакера и близких к нему лиц, в ходе которых изъяли более 360 тыс. долларов, компьютерную технику, терминалы мобильной связи, транспортные средства. Кроме того, на криптокошельках мужчины заблокировано 1,3 млн долларов.
Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
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