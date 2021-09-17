ГБР утверждает, что из бюджета Киева воруют 10 млрд в год

В Госбюро расследований заявляют, что с помощью коррупционных схем власти Киева присваювает 10 млрд грн в год из бюджета.

«Анализ имеющейся в Бюро информации свидетельствует, что руководство и должностные лица структур КГГА с использованием власти и предоставленных им полномочий наладили устойчивые коррупционные схемы хищения бюджета города Киева, который сегодня составляет примерно 60 млрд гривен. По предварительным оценкам системная коррупция чиновников КГГА ежегодно может наносить ущерб территориальной общине Киева на общую сумму около 10 млрд грн», — утверждают в ГБР.

Основным механизмом хищения средств называется их неэффективное и бесконтрольное перераспределение руководством КГГА между 128 коммунальными предприятиями. По данным Бюро, ежегодно более 20 млрд грн направляется в КП.

В ГБР также заявляют, что уже выявили и проверяют возможные противоправные действия должностных лиц: