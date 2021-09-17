Новый напечатанный беспилотник научили летать и перезаряжаться самостоятельно (видео)

Инженеры из США представили экспериментальную платформу, которая позволяет модифицировать дроны MiniHawk. Устройство уже научили садиться и заряжаться самостоятельно.

Исследователи отметили, что с устройствами VTOL было очень сложно работать. Задача инженеров упростились после того, как появилось специальное программное обеспечение для управления полетом и автопилот с открытым исходным кодом. Чтобы еще больше упростить эксперименты, ученые из лаборатории RoboWork Lab при Университете Невады создали MiniHawk — 3D-печатный самолет, который можно использовать в качестве экспериментального проекта для разных исследовательских проектов.

На основе этих данных независимые исследователи могут создавать самолеты с большим размахом крыльев или объединять несколько MiniHawk во время полета с помощью магнитных креплений на кончиках крыльев. Еще одно нововведение позволяет устройству самостоятельно приземляться в любом подходящем месте и зарядиться с помощью солнечных батарей.