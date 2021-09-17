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СБУ разоблачила схему хищения «ковидных» средств на Сумщине

СБУ разоблачила схему хищения «ковидных» средств на Сумщине

СБУ разоблачила схему хищения средств, выделенных на борьбу с пандемией COVID-19. В результате преступных действий подрядной компании на Сумщине государство понесло убытки на 2,7 млн грн.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По оперативной информации, средства разворовывались на строительстве отделения для приема больных COVID-19 и ремонте трех амбулаторий.

В октябре 2020 года полтавская коммерческая структура победила в соответствующем тендере и должна была сразу начать работы. Все это – чтобы в начале 2021 года новое отделение уже принимало больных.

По материалам следствия, организаторы мошенничества систематически вносили ложные сведения в бухгалтерские документы о якобы приобретении строительных материалов, кроме того, большинство работ было выполнено лишь «на бумаге». А «сэкономленные» средства злоумышленники присваивали.


Фото: СБУ

Как свидетельствуют подсчеты налоговиков и Госаудитслужбы, в результате таких действий злоумышленники незаконно присвоили 2,7 млн грн из государственного Фонда борьбы с пандемией COVID-19.

Чтобы предотвратить дальнейшее хищение, СБУ обратилась в органы власти для безотлагательного реагирования в соответствии с действующим законодательством и условиями договоров.


Фото: СБУ

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, продолжается досудебное следствие для установления всех причастных лиц и возврата в бюджет незаконно присвоенных государственных средств.

По материалам Укринформ
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