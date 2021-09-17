В Украине рекордно подорожал автогаз

С 1 октября текущего года метан (CNG) — газ, который в основном используют маршрутки, коммунальный и грузовой транспорт, подорожал на 50%.
Так, крупнейшая сеть АГНКС «Укравтогаз» по сравнению с сентябрем повысила цены на метан на 47% — до рекордных 37,68 грн за куб. Если сравнивать с началом года, то цены выросли более чем на 140%.
«Серьезность ситуации еще никто не осознал. Транспорт просто остановится или нужно будет повышать цены на 15−80% в зависимости от подвижного состава», — отметил глава Всеукраинского объединения пассажирских перевозчиков.
В компании «Укравтогаз» отметили, что цены выросли из-за рекордного роста закупочной стоимости природного газа до уровня 29,88 грн за куб. По словам главы Всеукраинского объединения пассажирских перевозчиков, в результате такого подорожания могут вырасти цены на перевозки от 15 до 80%.
«При таких ценах транспорт на газу останавливают, если есть возможность, заменяют на дизельный подвижной состав. Но рост цен на перевозки неизбежен», — убежден он.
Напомним, ранее Государственная экологическая инспекция провела массовую проверку АЗС и сделала выводы, что около 45% из них работают без необходимой разрешительной документации.
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