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Ryanair запускает новый рейс из Львова в Манчестер

Ryanair запускает новый рейс из Львова в Манчестер

Лоукостер Ryanair открыл продажи на прямой рейс Львов-Манчестер, который он запустит 5 ноября, сообщает avianews. Finance.ua как портал, который учит не тратить лишнего, узнал детали рейса.

График рейсов. Авиакомпания будет летать по этому маршруту два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Время в пути составит 3 часа.

Сейчас авиабилеты из Львова в Манчестер есть в продаже на рейсы до конца зимней навигации, т.е. до конца марта 2022 года.

Цена. Минимальная стоимость перелета начинается от 15 евро в одну сторону. Самый низкий тариф включает перевозку только одного места ручной клади с габаритами до 40х25х20 см. Вес ручной клади при этом не ограничен.

Чтобы взять с собой больше ручной клади или багаж, нужно выбрать более дорогой тариф или оплатить перевозку вещей сверх бесплатной нормы как дополнительную услугу.

Расписание рейсов Манчестер-Львов-Манчестер Ryanair:

  • Манчестер 16:50 → Львов 21:45, понедельник;
  • Манчестер 07:00 → Львов 11:55, пятница;
  • Львов 22:10 → 23:05 Манчестер, понедельник;
  • Львов 12:20 → 13:15 Манчестер, пятница.

Гражданам Украины для посещения Великобритании нужно пройти сложный процесс получения визы и оплатить консульский сбор. По этой причине основными клиентами маршрута Львов-Манчестер могут стать украинцы, которые получили паспорт ЕС и едут на заработки, граждане Великобритании из украинской диаспоры и британские туристы, которые любят посещать бары в Восточной Европе из-за низкой стоимости алкоголя.

По материалам Finance.UA
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