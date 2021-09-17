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KSE: в 2022 году из-за налоговых льгот бюджеты недополучат более 44 миллиардов

KSE: в 2022 году из-за налоговых льгот бюджеты недополучат более 44 миллиардов

В 2022 году «выпадающие» доходы бюджетов — то есть средства, которые могли бы поступить в государственный/местные бюджеты, но не поступят из-за действия налоговых льгот — составят 44,4 миллиарда (+0,4% к ожидаемым потерям 2021 года и +26,3% к прогнозируемым потерям, которые закладывались в проект-2021).

Об этом говорится в обзоре Центра анализа публичных финансов и публичного управления.

Наибольшие потери (традиционно) по льготам по НДС — 28,8 млрд грн, из них:

  • здравоохранение — 15,0 млрд грн;
  • образование — 3,9 млрд грн;
  • строительство жилья — 4,0 млрд грн;
  • операции по перевозке пассажиров городским транспортом — 1,6 млрд грн.

«Налог на имущество — 13,0 млрд грн (на уровне 2021 г.) — это потери местных бюджетов. Акцизный налог с импортных товаров — 0,1 млрд грн (на уровне 2021 г.). Налог на прибыль предприятий — 2,5 млрд грн (на уровне 2021 г.). Налоговые льготы сужают налоговую базу и увеличивают налоговую нагрузку на остальных налогоплательщиков», — говорится в сообщении.

По материалам Економічна Правда
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