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Презентовали новый 7-местный Dacia Jogger (фото)

В испанской Барселоне открылась очередная автомобильная выставка. На этом событии большое количество различных брендов демонстрируют свои новинки, и это является отличной витриной для демонстрации своих продуктов. Румынская компания Dacia – один из таких брендов, и она привезла сюда свой кросс универсал Jogger.

Этот автомобиль является, пожалуй, главным, на стенде румынской компании, да и в принципе, в ближайшем будущем он будет играть ведущую роль в развитии Dacia. Дело в том, что данный 7-местный кросс универсал в будущем будет электрифицирован и, по заявлениям производителя, станет одним из самых дешевых гибридных автомобилей на рынке.

Также на данном мероприятии производитель предоставил возможность не просто взглянуть еще раз на свою новинку и раскрыл дату ее выхода на рынок. Так, согласно официальной информации, оформить предварительный заказ модели можно будет уже в ноябре, а “живые” продажи начнутся только в феврале 2022 года. Это значит, что уже совсем скоро будут раскрыты все технические характеристики Jogger, его комплектации и цены.


Стоит напомнить, что ранее производитель заявил, что новый Jogger будет продаваться как в 5-, так и в 7-местном вариантах. Новая модель заняла ту нишу, которую в свое время покинул Dacia Logan MCV, однако новинка более современная и отвечает всем требованиям нынешних покупателей. Кстати, стоит сказать, что Jogger также займет место и Dacia Lodgy, который на данный момент находится на завершающем этапе своей коммерческой жизни.

На старте продаж автомобиль будет достаточно ограниченным, так как производитель будет предлагать с ним только один силовой агрегат. Им станет недавно разработанный 3-цилиндровый мотор TCe на 110 л. с. Помимо этого также будет версия с вариантом, работающим на двухтопливной смеси, правда, ее мощность составит около 100 л. с.. И как уже говорилось выше, в будущем Jogger будет носить гордое звание первого гибридного автомобиля Dacia.

По материалам autonews.ua
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